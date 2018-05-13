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بعد هبوطه للدرجة الثانية.. تعرف على إنجازات هامبورج "أحد مؤسسي البوندسليجا"

الأحد 13/مايو/2018 - 06:52 ص
بعد هبوطه للدرجة الثانية.. تعرف على إنجازات هامبورج أحد مؤسسي البوندسليجا
هامبورج
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وكالات
 

هبط بطل أوروبا السابق هامبورج، من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، لأول مرة منذ انطلاق المسابقة في 1963، وذلك أمس السبت.

 

وعلى عكس العملاق بايرن ميونخ الذى صعد للأضواء في 1965، كان هامبورج واحداً من الفرق المؤسسة لدوري الدرجة الأولى الألماني قبل (55 عاماً).

 

وفيما يلي بعض المحطات الفارقة في تاريخ النادي.

1887: تأسيس النادي.

1923: لقب الدوري.

1928: لقب الدوري.

1960: لقب الدوري.

1963: لقب كأس ألمانيا.

1976: لقب كاس ألمانيا.

1977: بطل أوروبا للأندية أبطال الكؤوس.

1977: انضمام كيفن كيجغن من ليفربول في صفقة حطمت الرقم القياسي للانتقالات في بريطانيا بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني.

1979: بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لأول مرة.

1980: هامبورغ يسحق ريال مدريد 5-1 في إياب الدور نصف النهائي لكأس أوروبا في واحدة من أفضل المباريات للفريق الألماني عبر تاريخه، 1980 وصيف بطل كأس أوروبا بعد الهزيمة أمام نوتنغهام فورست في النهائي.

1981: المدرب النمساوي آرنست هابل ينضم إلى النادي ويقوده للمجد الأوروبي، والفوز بلقبين متتاليين لدوري الدرجة الأولى الألماني في أنجح فتراتهم.

1982: لقب الدوري.

1983: لقب الدوري.

1983: بطل أوروبا بعد الفوز 1-0 على يوفنتوس الإيطالي في النهائي.

1987: كأس ألمانيا.

2014: خاض جولة فاصلة لتفادي الهبوط.

2015: خاض جولة فاصلة لتفادي الهبوط.

2018: هبط لدوري الدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه.

 

 

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