بطلة فيلم "النمر الأسود" لـ"الفجر الرياضي": محمد صلاح فخر لكل مصري بأخلاقه وتواضعه وموهبته

حرصت الفنانة القديرة وفاء سالم، بطلة أحد أشهر الأفلام في السينما المصرية على مدار تاريخها، على توجيه رسالة إلى نجمنا المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، وأفضل لاعب في إنجلترا موسم 2017-2018.

وقالت وفاء سالم في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي" : "محمد صلاح أهم شخصية إنسانية ورياضيه في العالم هو قدوة لنا جميعا وعلينا أن نحتذي به".

وأضافت: " ربنا يحميه ويكثر من أمثاله هو فخر لكل مصري بأخلاقه وتواضعه وموهبته اللي مالهاش مثيل".

يذكر أن وفاء سالم من ألمع نجوم الفن سواء على الشاشة الصغيرة أو في الأعمال الدرامية التليفزيونية، ومن أهم أعمالها بطولة فيلم "النمر الأسود" مع الراحل أحمد زكي والفنان أحمد مظهر، وفي الدراما، مسلسلات، أفراح إبليس، والأب الروحي، ولحظات حرجة، والدالي ورقم مجهول، وأدهم الشرقاوي.