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ارتفاع مشاهدات "على بالي" بصوت حاملة لقب "ذا فويس" العراقية دموع تحسين (فيديو)

الأحد 13/مايو/2018 - 05:44 ص
ارتفاع مشاهدات على بالي بصوت حاملة لقب ذا فويس العراقية دموع تحسين (فيديو)
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الفجر الفني
 

ارتفعت مشاهدات أغنية "على بالي" بصوت حاملة لقب ذا فويس العراقية دموع تحسين، بعد آدائها في آخر حلقات الموسم الرابع من برنامج المساباقات الشهير "ذا  فويس".

واستطاعات الأغنية حى الآن من حصد أكثر من 239,437 مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


كان الموسم الرابع من برنامج "ذا فويس" انتهى مساء أمس، وشهد تتويج المتسابقة العراقية دموع باللقب هذا العام. 


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