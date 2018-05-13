وزير النقل يكشف لأول مرة سبب خسائر مترو الأنفاق بعد 2011
الأحد 13/مايو/2018 - 08:07 ص
نعيم يوسف
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن سبب خسائر مرفق مترو الأنفاق بعد عام 2011، رغم أنه لم يكن يخسر قبل ذلك، هو أنه تم تعيين 1000 شخص في هذا المرفق.
وأضاف "عرفات" في مداخلة مع برنامج "العاصمة" المذاع على قناة العاصمة الفضائية، السبت، أنه تم تعيين كم غير طبيعي من الناس، وتم رفع المرتبات بشكل كبير، وتعريفة الركوب لم تزيد، وهناك ارتفاع في أسعار قطع الغيار، وتفاقمت أزمة الصيانة.
وأشار الوزير إلى أن الخط الأول يعمل منذ 32 عاما، وكان لا بد من صيانته على عدة سنوات ولكن لم يحدث ذلك، لأن تعريفة الركوب لم تضع في حساباتها تكلفة الصيانة.
وأضاف "عرفات" في مداخلة مع برنامج "العاصمة" المذاع على قناة العاصمة الفضائية، السبت، أنه تم تعيين كم غير طبيعي من الناس، وتم رفع المرتبات بشكل كبير، وتعريفة الركوب لم تزيد، وهناك ارتفاع في أسعار قطع الغيار، وتفاقمت أزمة الصيانة.
وأشار الوزير إلى أن الخط الأول يعمل منذ 32 عاما، وكان لا بد من صيانته على عدة سنوات ولكن لم يحدث ذلك، لأن تعريفة الركوب لم تضع في حساباتها تكلفة الصيانة.
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