وزير النقل يكشف لأول مرة سبب خسائر مترو الأنفاق بعد 2011



وأضاف "عرفات" في مداخلة مع برنامج "العاصمة" المذاع على قناة العاصمة الفضائية، السبت، أنه تم تعيين كم غير طبيعي من الناس، وتم رفع المرتبات بشكل كبير، وتعريفة الركوب لم تزيد، وهناك ارتفاع في أسعار قطع الغيار، وتفاقمت أزمة الصيانة.



وأشار الوزير إلى أن الخط الأول يعمل منذ 32 عاما، وكان لا بد من صيانته على عدة سنوات ولكن لم يحدث ذلك، لأن تعريفة الركوب لم تضع في حساباتها تكلفة الصيانة.

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن سبب خسائر مرفق مترو الأنفاق بعد عام 2011، رغم أنه لم يكن يخسر قبل ذلك، هو أنه تم تعيين 1000 شخص في هذا المرفق.