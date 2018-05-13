ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير النقل يكشف لأول مرة سبب خسائر مترو الأنفاق بعد 2011

الأحد 13/مايو/2018 - 08:07 ص
وزير النقل يكشف لأول مرة سبب خسائر مترو الأنفاق بعد 2011
الدكتور هشام عرفات وزير النقل
طباعة
نعيم يوسف
 
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن سبب خسائر مرفق مترو الأنفاق بعد عام 2011، رغم أنه لم يكن يخسر قبل ذلك، هو أنه تم تعيين 1000 شخص في هذا المرفق.

وأضاف "عرفات" في مداخلة مع برنامج "العاصمة" المذاع على قناة العاصمة الفضائية، السبت، أنه تم تعيين كم غير طبيعي من الناس، وتم رفع المرتبات بشكل كبير، وتعريفة الركوب لم تزيد، وهناك ارتفاع في أسعار قطع الغيار، وتفاقمت أزمة الصيانة.

وأشار الوزير إلى أن الخط الأول يعمل منذ 32 عاما، وكان لا بد من صيانته على عدة سنوات ولكن لم يحدث ذلك، لأن تعريفة الركوب لم تضع في حساباتها تكلفة الصيانة.
المزيد عن: وزير النقل هشام عرفات مترو الأنفاق العاصمة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
أولمبيك خريبكة
-
x
18:00
-
الراسينغ البيضاوي
الكوكب المراكشي
-
x
18:00
-
شباب الريف الحسيمي
شباب أطلس خنيفرة
-
x
18:00
-
سريع وادي زم
الدوري البرتغالي الممتاز
ريو آفي
-
x
19:00
-
سبورتينج براجا
بنفيكا
-
x
19:00
-
موريرينسي
الدوري الإيطالي
كروتوني
-
x
15:00
-
لاتسيو
أتلانتا
-
x
18:00
-
ميلان
روما
-
x
20:45
-
يوفنتوس
سامبدوريا
-
x
20:45
-
نابولي
الدوري الإسباني
ليفانتي
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
16:00
-
برايتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
واتفورد
نيوكاسل يونايتد
-
x
16:00
-
تشيلسي
ساوثهامتون
-
x
16:00
-
مانشستر سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
وست بروميتش ألبيون
هيديرسفيلد تاون
-
x
16:00
-
آرسنال
سوانزي سيتي
-
x
16:00
-
ستوك سيتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/13/2018 8:30:04 AM