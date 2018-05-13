مسيرة نسائية على البساط الأحمر في مهرجان كان تضامنا مع المرأة

وفي أول انعقاد لمهرجان كان منذ الفضائح الجنسية التي هزت هوليوود العام الماضي تلت كيت بلانشيت رئيسة لجنة تحكيم المهرجان التي ستسلم جائزة السعفة الذهبية والمخرجة الفرنسية المخضرمة أجنيه فاردا بيانا.





وقال البيان ”نواجه نحن النساء تحديات فريدة خاصة بنا لكننا نقف سويا على هذا الدرج اليوم كرمز لعزمنا والتزامنا بالتقدم“.



