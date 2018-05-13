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مسيرة نسائية على البساط الأحمر في مهرجان كان تضامنا مع المرأة

الأحد 13/مايو/2018 - 05:14 ص
مسيرة نسائية على البساط الأحمر في مهرجان كان تضامنا مع المرأة
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رويترز
 

كانت النجمات جين فوندا وسلمى حايك وماريون كوتيار من بين 82 امرأة قمن بمسيرة رمزية على البساط الأحمر في مهرجان كان السينمائي الدولي يوم السبت للتعبير عن التضامن مع كفاح المرأة للحصول على دور أكبر في صناعة السينما.

وفي أول انعقاد لمهرجان كان منذ الفضائح الجنسية التي هزت هوليوود العام الماضي تلت كيت بلانشيت رئيسة لجنة تحكيم المهرجان التي ستسلم جائزة السعفة الذهبية والمخرجة الفرنسية المخضرمة أجنيه فاردا بيانا.

وقال البيان ”نواجه نحن النساء تحديات فريدة خاصة بنا لكننا نقف سويا على هذا الدرج اليوم كرمز لعزمنا والتزامنا بالتقدم“.

وعدد النساء المشاركات هو نفس عدد الأفلام التي أخرجتها نساء وتم اختيارها للعرض في مهرجان كان في تاريخه الممتد منذ أكثر من 70 عاما.



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