المنتخب يطلب جواز سفر جمعة المصري

تلقى مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، فاكسًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره فيه بضم أحمد جمعة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف المنتخب الوطني الأول استعدادًا لمواجهة الكويت وديًا.

وطالبت الجبلاية الفريق البورسعيدي، بإخطار اللاعب بضرورة تسليم جواز سفره للمدير الإداري للمنتخب تمهيدًا لإنهاء إجراءات سفره مع البعثة.

ويخوض المنتخب الوطني، معسكرًا خلال شهر مايو وأول يونيو المقبل، يتخلله ثلاثة مواجهات ودية أمام الكويت يوم 26 مايو، ثم كولومبيا بالعاصمة الإيطالية روما يوم 1 يونيو المقبل، ويُختتم المعسكر بمواجهة بلجيكا بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، يوم 6 يونيو في إطار الاستعداد لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا منتصف يونيو المقبل.