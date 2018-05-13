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موعد مباراة توتنهام هوتسبير وليستر سيتي اليوم الأحد 13-5-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الأحد 13/مايو/2018 - 05:02 ص
موعد مباراة توتنهام هوتسبير وليستر سيتي اليوم الأحد 13-5-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ليستر سيتي وتوتنهام
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أحمد عصام
 

يستضيف نادي توتنهام هوتسبير، منافسه فريق ليستر سيتي، اليوم الأحد 13-5-2018 على ملعب "ويمبيلي" في الساعة 4 مساءً، ضمن منافسات الجولة ال38 من بطولة الدوري الإنجليزي.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 9 HD.

 

ويحتل نادي توتنهام المركز الثالث برصيد 74 نقطة، بينما يحل نادي ليستر سيتي في المركز التاسع برصيد 47 نقطة.

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