موعد مباراة توتنهام هوتسبير وليستر سيتي اليوم الأحد 13-5-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف نادي توتنهام هوتسبير، منافسه فريق ليستر سيتي، اليوم الأحد 13-5-2018 على ملعب "ويمبيلي" في الساعة 4 مساءً، ضمن منافسات الجولة ال38 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 9 HD.

ويحتل نادي توتنهام المركز الثالث برصيد 74 نقطة، بينما يحل نادي ليستر سيتي في المركز التاسع برصيد 47 نقطة.