موعد مباراة توتنهام هوتسبير وليستر سيتي اليوم الأحد 13-5-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الأحد 13/مايو/2018 - 05:02 ص
أحمد عصام
يستضيف نادي توتنهام هوتسبير، منافسه فريق ليستر سيتي، اليوم الأحد 13-5-2018 على ملعب "ويمبيلي" في الساعة 4 مساءً، ضمن منافسات الجولة ال38 من بطولة الدوري الإنجليزي.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا
اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 9 HD.
ويحتل نادي توتنهام المركز الثالث برصيد 74 نقطة، بينما يحل
نادي ليستر سيتي في المركز التاسع برصيد 47 نقطة.