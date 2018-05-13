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وفق سيغما كونساي: قواعد حركة النهضة كانت أوفى في التصويت لمرشحي الحركة من قواعد حركة نداء تونس

الأحد 13/مايو/2018 - 05:03 ص
وفق سيغما كونساي: قواعد حركة النهضة كانت أوفى في التصويت لمرشحي الحركة من قواعد حركة نداء تونس
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محمد وليد الجموسي
 
 
كشف سبر آراء قامت به مؤسسة سيغما كونساي، عقب الانتخابات البلدية التي جرت يوم 6 ماي الجاري، أنّ قواعد حركة النهضة كانت أوفى في التصويت لمرشحي الحركة مقارنة بقواعد حركة نداء تونس .

وأكّدت الإحصائيات أنّ 70 بالمائة من القاعدة الانتخابية النهضوية سنة 2014 أعادت التصويت من جديد لحركة النهضة فيما اختار 42 بالمائة فقط من القاعدة الانتخابية الندائية التصويت لفائدة نداء تونس في الانتخابات البلدية، وفق ما نشرته جريدة المغرب.

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