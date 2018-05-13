هالة المالكي تخفق في الفوز بلقب ''أحلى صوت'' في برنامج ''ذو فويس''

لم توفّق التونسية هالة المالكي في الفوز بلقب ''أحلى صوت'' في برنامج ''ذو فويس''، في الحلقة الأخيرة من الموسم الرابع من البرنامج، إذ فازت المتسابقة دموع تحسين من فريق أحلام بلقب الموسم الجديد من البرنامج.

وتنافست هالة مع عصام سرحان من المغرب ضمن فريق حماقى، ويوسف السلطان من الكويت ضمن فريق عاصى، والفائزة العراقية دموع.





وكانت هالة قد حظيت بمتابعة وتشجيع الجمهور التونسي والمغاربي، ولقيت إعجابهم بصوتها القوي وآدائها المتميز، خاصة بعد تأديتها أغنية ''للصبر حدود" لأم كلثوم.



