مريم الفرجاني تحصد جائزة أفضل ممثلة في النسخة الثانية لجوائز النقاد السنوية

تحصّلت الممثلة التونسية الشابة مريم الفرجاني على جائزة أفضل ممثلة في النسخة الثانية لجوائز النقاد السنوية التي يمنحها مركز السينما العربية، وذلك عن دورها في الفيلم الروائي الطويل على كف عفريت للمخرجة كوثر بن هنية.





وجاء الإعلان عن نتائج الفائزين بجائزة النقاد العرب السنوية، مساء السبت على هامش الدورة الحادية والسبعين لمهرجان كان السينمائي.





وآلت جائزة أفضل ممثل للفلسطيني محمد بكري عن دوره في شريط واجب للمخرج آن ماري جاسر الذي تحصّل أيضا على جائزة أفضل فيلم وأفضل سيناريو.





وتحصّل اللبناني زياد دويري صاحب فيلم قضية 23 على جائزة أفضل مخرج، وآلت جائزة أفضل فيلم وثائقي لشريط طعم الاسمنت وهو من إخراج زياد كلثوم وإنتاج لبناني سوري مشترك.





وتمّ تتويج الفائزين في هذه الأعمال بعد مشاهدة 62 ناقدا سينمائيا لـ 21 فيلما عربيا من تونس والجزائر وفلسطين وسوريا ولبنان والمملكة العربية والسعودية وقطر والعراق والمغرب ومصر.





وكان مركز السينما العربية قد ضبط جملة من المعايير التي ينبغي أن تتوفر في الأفلام المرشحة، وهي أن تكون الأفلام المرشحة قد قدمت عرضها الاول في مهرجانات سينمائية دولية خارج الوطن العربي خلال سنة 2017 وأن تكون إحدى الجهات المنتجة عربية، بالإضافة إلى أن تكون الأفلام طويلة مهما كان صنفها روائية أو وثائقية.





تجدر الإشارة إلى أن الفيلم التونسي على كف عفريت لكوثر بن هنية قد تم عرضه للمرة الأولى خلال الدورة الماضية لمهرجان كان السينمائي ضمن قسم نظرة ما، وهو شريط مدته 100 دقيقة استوحت مخرجته أحداثه من حادثة اغتصاب، أطرافها عونيْ أمن، جدت سنة 2012 بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس. "



