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سفيان السليطي: عدد الإرهابيين المودعين والمحكومين في قضايا إرهابية في تونس يبلغ 1500 سجينا

الأحد 13/مايو/2018 - 04:57 ص
سفيان السليطي: عدد الإرهابيين المودعين والمحكومين في قضايا إرهابية في تونس يبلغ 1500 سجينا
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محمد وليد الجموسي
 
 
كشف الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي أن عدد الإرهابيين المودعين والمحكومين في قضايا إرهابية في تونس يبلغ 1500 سجينا، مضيفا في مداخلته خلال المؤتمر الدولي حول الشباب والتطرف الملتئم بتونس مؤخرا أن «عدد المحكومين والمودعين في قضايا إرهابية يبقى متغيرا ونسبيا ولا يمكن وسم جميع المودعين بالسجون بصفة الإرهابيين إلا بعد صدور أحكام باتة».

وقدر المتحدث عدد الإرهابيين التونسيين المتواجدين في مناطق النزاع المسلح في حدود 2929 شخصا، وعدد العائدين من هذه المناطق في حدود 160 عنصرا، أودع 90 بالمائة منهم السجن بعد صدور بطاقة إيداع في حق غالبيتهم. وأوضح السليطي، أن معدل الفئة العمرية للشخصية الإرهابية في تونس يتراوح تقريبا بين 25 و29 سنة وأن 70 بالمائة منهم غير متزوجين كما أن 90 بالمائة منهم من بين أنصاف المتعلمين.

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