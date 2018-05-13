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وزارة الشؤون الاجتماعية: صرف مساعدات رمضان بداية من 17 ماي

الأحد 13/مايو/2018 - 04:56 ص
وزارة الشؤون الاجتماعية: صرف مساعدات رمضان بداية من 17 ماي
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محمد وليد الجموسي
 
 
أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها أنه سيتم صرف المساعدات الاجتماعية المقررة لسنة 2018 بعنوان شهر رمضان وعيد الفطر باعتمادات جملية تقدر ب 19 مليونا و744 ألف دينارعلى قسطين بداية من 17 ماي 2018.
ويصرف القسط الأول وقيمته الجملية تقدر بـ 9 ملايين و 720 ألف دينار، قبل حلول شهر رمضان ضمن الحوالات الشهرية لمنحة البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وذلك بداية من يوم 17 ماي الجاري، لفائدة حوالي 243 ألف منتفع.
أما القسط الثاني من هذه المساعدات وقدره 10 ملايين و24 ألف دينار، فسيتم صرفه قبل عيد الفطر وبداية من 7 جوان 2018 لفائدة حوالي 243 ألفا و300 منتفع.

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