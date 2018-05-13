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المخرج محمد بن عطيّة يقدّم اليوم في "كان" عمله السينمائي الجديد « ولدي »

الأحد 13/مايو/2018 - 04:55 ص
المخرج محمد بن عطيّة يقدّم اليوم في كان عمله السينمائي الجديد « ولدي »
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محمد وليد الجموسي
 
 
يقدم  المخرج محمد بن عطيّة  اليوم الأحد في مهرجان كان السينمائي،  ضمن مسابقة قسم « نصف شهر المخرجين » عمله السينمائي الجديد « ولدي » وهو شريط روائي طويل مدته 100 دقيقة من إنتاج شركة « نوماديس » للمنتجة درة بوشوشة.
وتدور أحداث الفيلم، وفق الورقة التقديمية له، حول قصة كهل يشتغل سائق رافعة في ميناء بحري بتونس ويكرّس حياته وزوجته للاعتناء بابنهما الوحيد « سامي » الذي تتكرّر شكواه من نوبات الصداع النصفي مما أثار قلق الوالدين عليه. ولما يشعر الابن سامي بالتحسّن، يختفي فجأة ».
ويؤدي شخصيات هذا الفيلم كلّ من محمد ظريف ومنى ماجري وزكريا بن عايد وإيمان الشريف وطارق قبطي وتايلان منتاس.
ويعدّ « ولدي » التجربة الإخراجية الثانية لمحمد بن عطية في مجال الأفلام الروائية الطويلة، إذ سبق له أن أخرج شريطا بعنوان « نحبك هادي » الذي حاز على عديد الجوائز في المسابقات المحلية والدولية منها جائزة النقاد السنوية التي منحت العام الماضي على هامش الدورة 70 لمهرجان كان السينمائي، للممثل مجد مستورة.

والمخرج محمد بن عطية هو من مواليد سنة 1976، درس بمعهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج. ويملك في رصيده مجموعة من الأفلام القصيرة هي « سالمة » سنة 2014 و »قانون 76″ سنة 2011 و »موجة » سنة 2008 بالإضافة إلى فيلم « كيف لخرين » سنة 2006.

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