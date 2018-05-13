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أكثر من 20 عرضا في الدورة السادسة والثلاثين لمهرجان المدينة بالعاصمة

الأحد 13/مايو/2018 - 04:54 ص
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محمد وليد الجموسي
 

تنطلق الدورة السادسة والثلاثون لمهرجان المدينة بالعاصمة بعرض فرقة شباب الاندلس المغربية في سهرة يوم 19 ماي , في حين يكون الاختتام في سهرة 10 جوان بعرض  » هاملين » وهو عبارة عن عرض موسيقى شبابي يمزج بين الموسيقى الشعبية وموسيقى الروك في اسلوب فني متجدد.

تقدم الدورة السادسة والثلاثون لمهرجان المدينة بالعاصمة ما يفوق العشرين عرضا على امتداد ايام المهرجان ،  وهذه العروض موزعة على فضاءات المسرح البلدي ودار الاصرم والنادي الثقافي الطاهر الحداد ودار حسين ومدينة الثقافة .

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