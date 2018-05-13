الإعلان عن بعث مهرجان سينمائي جديد في تونس يحمل اسم « منارات »

أعلنت مديرة المركز الوطني للسينما والصورة شيراز العتيري عن بعث مهرجان سينمائي جديد في تونس يحمل اسم « منارات » ستقام دورته الأولى من 9 إلى 15 جويلية 2018 بتونس.





وجاء هذا الإعلان عن تأسيس « منارات » خلال لقاء التأم مؤخرا على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الحادية والسبعين. وستتولى إدارة الدورة التأسيسية للمهرجان المنتجة السينمائية درّة بوشوشة.





وبيّنت درة بوشوشة في هذا اللقاء الذي حضره إعلاميون وكوكبة من صناع السينما أن المهرجان سيأخذ بعدا متوسطيا وسيكون ملتقى للمبدعين والمهتمين بالسينما من دول حوض البحر الأبيض المتوسط، مضيفة أن المهرجان سينظمه المركز الوطني للسينما والصورة بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي بتونس وكذلك المركز الفرنسي للسينما.





وعن سرّ اختيار الهوية المتوسطية للمهرجان، قالت درة بوشوشة في كلمتها، إن الدول المتوسطية وإن بدت مختلفة، فإن لها روابط تاريخية مشتركة على غرار قرطاج وروما كما كان البحر المتوسط قديما نشيطا بالملاحة البحرية في مجال التجارة بين شعوب المتوسط.





وعبّرت عن أملها في أن يكون مهرجان « منارات » السينمائي قبلة للمبدعين من الضفتين، وأن يساهم في كسر الحدود الجغرافية بين الضفتين والتقريب بينهما.





واعتبرت مديرة المركز الوطني للسينما والصورة شيراز العتيري، أن « منارات » سيكون أيضا موعدا ضخما تجتمع فيه كفاءات من مختلف مراكز السينما العربية والأوروبية لتبادل الخبرات في مجال السينما، والتعرّف على تجارب الدول المتوسطية