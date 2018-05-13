الإسكندرية تستهدف 200 ألف فدان قمح.. و"الفجر" في رحلة الحصاد إلى الصوامع (فيديو)









٢٠٠ألف فدان تلك المستهدف من حصاد القمح في موسمه هذا العام في محافظة الإسكندرية، والتي توزع على أراضي برج العرب، العامرية، بنجر السكر، مديرية الزراعة بالإسكندرية أطلقت إشارة بدء حصاد القمح منذ منتصف الشهر الماضي، لتستمر عملية الحصاد والتوريد إلى الصوامع الكائنة بالمحافظة.





من الحصاد للتوريد إلى التخزين تلك المراحل الثالث التي تمر بها عملية حصاد القمح اصطحابتها"الفجر" منذ البداية من داخل الأراضي الزراعية ببرج العرب غربي الإسكندرية، والذي كشف مزارعو الأراضي في حديثهم أن موسم هذا العام قد كان يتصدره تأخر نوبات الري الزراعي على أراضيهم.

تأخر نوبات الري أهم مشاكل زراعة القمح هذا العام

عبدالله أحد المزارعين داخل أراضي برج العرب تحدث ل"الفجر" أن المشكلة الوحيدة التي واجهوها هذا العام هي تأخر نوبات الري، وأنه لو كانت انتظمت النوبات، لارتفاع إنتاج فدانه من ٢١ إلى ٢٦ أردب، فتأخر نوبات الري وخلط الري بمياه الصرف الزراعي والنيل تسببت فيما وصفه"تطبيل الأرض" بسبب ملوحة طبيعتها.





الزراعة بدأت منذ شهر ديسمبر والتي من خلالها تم حرث الأرض وروايتها ووضع البذور الزراعية، لكن خلط المياه وفق حديث"عبد الله" تسبب في جفاف حبوب وعود سنبلة القمح، وذلك دون جدوى من الوصول للحلول مع مديرية الري.





المهندس جابر الدياش مدير إدارة الارشاد الزراعي بإدارة برج العرب الزراعية أضاف"الفجر"أنه لأول مرة في تاريخ إدارة برج العرپ يتم إقامة مصاطب، والذي عبارة عن ممر عرضه ٣متر، لتساقط ملوحة الأرض في تلك الخط، لكي تعطي نسبة انتاج عالية، لأن جميع أرض برج العرب ذات ملوحة عالية.





"الدياش" تحدث أن مديرية الزراعة قد وفرت كافة الإرشادات الزراعية للمزارع منذ بدء الزراعة إلى الحصاد، حتى يتم إنتاج نسبة عالية وذات جودة من محصول مصر الاستراتيجي، إلا أن تأخر نوبات الري التي كانت تأتي بنحو كل ٥٠ يوم ومن المفترض كل ٢٥ يوماً أهم ما كان يؤرق المزارع، وذلك على عدد ٦ ريات طوال الموسم.





آلتا المنجل اليدوية والكومباين الآلية أهم ما يستخدمه المزارعون في موسم الحصاد، فالأولى تكون فوق الأرض بنسبة ٣سنتيمتر، ويتم من خلالها جمع الحبوب على حصير وتعبأتها داخل الأجولة، أما الثانية يتم جمع حبوب القمح وتعبئته على الفور، وذلك وفق شرح"الدياش".





اصطفاف سيارات النقل أمام الصوامع وتحديد درجة النقاوة أولى خطوات التخزين





فور الانتهاء من مرحلة الحصاد تبدأ عملية توريد القمح إلى المخازن المتواجدة في أطراف الإسكندرية، ومن أمام صومعة السلام بغرب المحافظة تصطف سيارات الموردين المحملة بأردبات القمح، لتبدأ أول خطوة وهي فحص حبوب القمح، وتحديد درجة نقاوتها من لجنة مشكلة من التموين والزراعة والرقابة على الصادرات والواردات، لتحديد درجة نقاوة القمح والتي تكون بين ٢٣- ٢٣,٥-٢٢,٥.





لجنة تقريط القمح، تبدأ الجمع لعينات عشوائية من داخل الأجولة فوق سيارة النقل عقب مرورها من البوابة، ومن ثم تحديد درجة نقاوتها والتأكد من أنه قمح محلي وغير مستورد، وذلك وفق المعاينة النظرية.





عقب تحديد درجة النقاوة، تدخل السيارة إلى مخزن القمح، ويتم فتح الأجولة على الأرض، لتتولى سيارات اللودر جمع الحبوب فوق ماكينة السير، لبدء تخزين القمح أفقيا داخل المخزن، وذلك وفق شرح مدير إدارة المخازن.





المهندس أحمد سعد رئيس قطاع الإسكندرية في صوامع السلام قال ل"الفجر" أن صوامع السلام تضم مخازن أفقية بسعة 80 ألف طن يتم تخزين بداخلها القمح المصري، أما الصوامع فهو يتم التخزين رأسياً وفق سعة الخلية التي تكون بين 6- 5ألاف طن.





تحديد درجة نقاوة القمح تكون وفق لجنة مشكلة من الرقابة على الصادرات والوارادت ووزارتي الزراعة والتموين، فهي تبدأ تحديد درجة نقاوة من البوابة الرئيسية بما يسمى"التقريط"، لكافة السيارات الموردة إلى الصوامع .





وأنه عقب تخزين القمح يتم متابعة السلوك الحشري والرطوبي من خلال إدارة صيانة الحبوب، التي تتابع اسبوعيا داخل المخازن للقضاء على السوسة، والقمح لا يظل أكثر من 3 شهور داخل المخزن.



