وزير التموين يكشف حقيقة زيادة السلع في رمضان



وأوضح "المصيلحي" في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON-E" الذي يقدمه "أديب"، السبت، أن هذا الخبر "غريب"، لافتا إلى أن أسعار السلع أقل من العام الماضي قبل التعويم، بالإضافة إلى أن هناك عجز في الموازنة، والزيادة التي يتم الحديث عنها ستؤدي لمزيد من العجز، ويجب أن نحافظ على ميزانية الدولة.

نفى علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ما يتم تداوله عن وجود زيادة في الحصص التموينية على البطاقات التموينية خلال شهر رمضان.