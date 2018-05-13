"القرموطي" يظهر مرتديا "تيشيرت" عليه صورة الطالبة مريم (فيديو)



واستضاف القرموطي، عددًا من أفراد أسرة "مريم"، ومنهم والدها المهندس حاتم مصطفى الذي أكد أن الله اختار ابنته لكي يوجه رسالة للعالم كله، مؤكدا: "ربنا كان عايز مريم، ولو لقت حاجات بسيطة كان زمانها معانا، ولو حد بلغ لما لقيها في الشارع، لكن ربنا افتكرها عشان توجه رسالة للعالم كله إن العنف والكره والأذى من المفروض متحصلش في دولة متقدمة زي بريطانيا".





ظهر الإعلامي جابر القرموطي، على الهواء مباشرة، في برنامجه "مانشيت القرموطي"، مرتديا "تيشرت" عليه صورة الطالبة مريم مصطفى، التي قتلت في لندن، وعليه عبارة "حق مريم لن يضيع".