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نائب يطالب بإعادة هيكلة الموظفين بعد رفع أسعار المترو

الأحد 13/مايو/2018 - 04:58 ص
نائب يطالب بإعادة هيكلة الموظفين بعد رفع أسعار المترو
النائب محمد إسماعيل
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نعيم يوسف
 
قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إنه كان يتمنى من وزير النقل إعلان حوار مجتمعي حول زيادات تذاكر مترو الأنفاق.

وأضاف "إسماعيل" في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه خيري رمضان، السبت، أن هذا المرفق نملكه جميعا، ولم يتم تحديث الخط الأول منذ سنوات طويلة.

وطالب عضو مجلس النواب، بإعادة هيكلة الموظفين لنقلهم إلى فروع وأماكن قريبة من محال عملهم، لكي لا ينتقلوا مراحل كبيرة في المترو.
المزيد عن: مصر النهاردة خيري رمضان تذاكر مترو الأنفاق المترو
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