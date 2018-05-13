نائب يطالب بإعادة هيكلة الموظفين بعد رفع أسعار المترو



وأضاف "إسماعيل" في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه خيري رمضان، السبت، أن هذا المرفق نملكه جميعا، ولم يتم تحديث الخط الأول منذ سنوات طويلة.



وطالب عضو مجلس النواب، بإعادة هيكلة الموظفين لنقلهم إلى فروع وأماكن قريبة من محال عملهم، لكي لا ينتقلوا مراحل كبيرة في المترو.

قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إنه كان يتمنى من وزير النقل إعلان حوار مجتمعي حول زيادات تذاكر مترو الأنفاق.