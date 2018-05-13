بالتفاصيل.. الكشف عن أخطر جاسوس للمخابرات القطرية في مأرب (صور)

كشف السياسي والأكاديمي اليمني الدكتور فاروق حمزة، العديد من الدلائل الجديدة، والتى تثبت تورط حامد غلاب فى التجسس على المقاومة الوطنية وقوات حراس الجمهورية بقيادة العميد الركن طارق صالح، وتسليم إحداثيات القوات الإماراتية في مارب لأجهزة الاستخبارات القطرية.





وقال "حمزة" فى تغريدة له على حسابة الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "على القيادة الإماراتية فى الساحل الغربي ومنسبي حراس الجمهورية الحذر من أخبار المتحوث حامد غلاب جاسوس مخابرات قطر المتورط بالأدلة بإرسال إحداثية استهداف جنود الإمارات في مأرب".



