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بالتفاصيل.. الكشف عن أخطر جاسوس للمخابرات القطرية في مأرب (صور)

الأحد 13/مايو/2018 - 03:50 ص
بالتفاصيل.. الكشف عن أخطر جاسوس للمخابرات القطرية في مأرب (صور)
القوات الإماراتية فى مأرب
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الفجر
 
كشف السياسي والأكاديمي اليمني الدكتور فاروق حمزة، العديد من الدلائل الجديدة، والتى تثبت تورط حامد غلاب فى التجسس على المقاومة الوطنية وقوات حراس الجمهورية بقيادة العميد الركن طارق صالح، وتسليم إحداثيات القوات الإماراتية في مارب لأجهزة الاستخبارات القطرية.

وقال "حمزة" فى تغريدة له على حسابة الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "على القيادة الإماراتية فى الساحل الغربي ومنسبي حراس الجمهورية الحذر من أخبار المتحوث حامد غلاب جاسوس مخابرات قطر المتورط بالأدلة بإرسال إحداثية استهداف جنود الإمارات في مأرب".

وتكشف أحد الصور، التي التقطت من حساب المتحوث "حامد غلاب"، وهو يعبر عن سعادته بعد استشهاد 22 جنديا في انفجار عرضي بأحد مخازن الأسلحة في اليمن.
المزيد عن: مأرب اليمن الإمارات
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