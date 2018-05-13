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مساعد وزير النقل يكشف حقيقة فرض زيادة كبيرة في أسعار تذاكر المترو هذا العام

الأحد 13/مايو/2018 - 08:10 ص
مساعد وزير النقل يكشف حقيقة فرض زيادة كبيرة في أسعار تذاكر المترو هذا العام
الدكتور عمرو شعث
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نعيم يوسف
 
أكد الدكتور عمرو شعث، مساعد وزير النقل، عدم رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق مرة أخرى خلال العام الجاري، نافيا الشائعات التي ترددت عن ذلك.

وأوضح "شعث"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON-E" الذي يقدمه "أديب"، أن فكرة فرض زيادة جديدة غير مستبعدة، ولكنها غير مطروحة العام الجاري، موضحا أن الدولة تطور مترو الأنفاق وتستورد جميع قطع الغيار من الخارج، ولكن لن يتم رفع الأسعار مرة أخرى هذا العام.
المزيد عن: تذاكر مترو الأنفاق أسعار مترو الأنفاق أسعار تذاكر مترو
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