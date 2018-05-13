السكك الحديدية تعتذر عن تأخر قطار قادم من الزقازيق إلى طنطا
الأحد 13/مايو/2018 - 03:38 ص
نعيم يوسف
اعتذرت هيئة السكك الحديدية، اليوم، عن تأخر القطار رقم "244 ركاب"، القادم من الزقازيق إلى طنطا، نتيجة عطل مفاجئ.
وأصدرت الهيئة بيانا، أوضحت فيه أن القطار تأخر بسبب سقوط عجلة من البوجي الأمامي أثناء دخوله رصيف محطة السنطة، مؤكدة أنه تم الاستعداد بآلات الرفع لرفع عجلة البوجي لعدم تعطيل حركة سير القطارات.
وأصدرت الهيئة بيانا، أوضحت فيه أن القطار تأخر بسبب سقوط عجلة من البوجي الأمامي أثناء دخوله رصيف محطة السنطة، مؤكدة أنه تم الاستعداد بآلات الرفع لرفع عجلة البوجي لعدم تعطيل حركة سير القطارات.
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