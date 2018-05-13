ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

السكك الحديدية تعتذر عن تأخر قطار قادم من الزقازيق إلى طنطا

الأحد 13/مايو/2018 - 03:38 ص
السكك الحديدية تعتذر عن تأخر قطار قادم من الزقازيق إلى طنطا
أرشيفية
طباعة
نعيم يوسف
 
اعتذرت هيئة السكك الحديدية، اليوم، عن تأخر القطار رقم "244 ركاب"، القادم من الزقازيق إلى طنطا، نتيجة عطل مفاجئ.

وأصدرت الهيئة بيانا، أوضحت فيه أن القطار تأخر بسبب سقوط عجلة من البوجي الأمامي أثناء دخوله رصيف محطة السنطة، مؤكدة أنه تم الاستعداد بآلات الرفع لرفع عجلة البوجي لعدم تعطيل حركة سير القطارات.
المزيد عن: قطار طنطا السكك الحديدية الزقازيق
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
أولمبيك خريبكة
-
x
18:00
-
الراسينغ البيضاوي
الكوكب المراكشي
-
x
18:00
-
شباب الريف الحسيمي
شباب أطلس خنيفرة
-
x
18:00
-
سريع وادي زم
الدوري البرتغالي الممتاز
ريو آفي
-
x
19:00
-
سبورتينج براجا
بنفيكا
-
x
19:00
-
موريرينسي
الدوري الإيطالي
كروتوني
-
x
15:00
-
لاتسيو
أتلانتا
-
x
18:00
-
ميلان
روما
-
x
20:45
-
يوفنتوس
سامبدوريا
-
x
20:45
-
نابولي
الدوري الإسباني
ليفانتي
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
16:00
-
برايتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
واتفورد
نيوكاسل يونايتد
-
x
16:00
-
تشيلسي
ساوثهامتون
-
x
16:00
-
مانشستر سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
وست بروميتش ألبيون
هيديرسفيلد تاون
-
x
16:00
-
آرسنال
سوانزي سيتي
-
x
16:00
-
ستوك سيتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/13/2018 4:00:03 AM