السكك الحديدية تعتذر عن تأخر قطار قادم من الزقازيق إلى طنطا



وأصدرت الهيئة بيانا، أوضحت فيه أن القطار تأخر بسبب سقوط عجلة من البوجي الأمامي أثناء دخوله رصيف محطة السنطة، مؤكدة أنه تم الاستعداد بآلات الرفع لرفع عجلة البوجي لعدم تعطيل حركة سير القطارات.

اعتذرت هيئة السكك الحديدية، اليوم، عن تأخر القطار رقم "244 ركاب"، القادم من الزقازيق إلى طنطا، نتيجة عطل مفاجئ.