نائب حاكم دبي: شاهدت محمد صلاح مع ليفربول.. إنه لاعب يمتلك ذكاء خارق

قال نائب حاكم دبي وزير المالية، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إن نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، يمتلك ذكاء خارق، مشيراً إلى أنه شاهد ما يقرب من 4 مباريات للنجم الدولي، مؤكدا أن الوطن العربي به الكثير من المواهب العربية القادرة على الوصول لهذه المستويات في كافة المجالات، ومثال على ذلك المصري مجدي يعقوب.

وأضاف الشيخ حمدان بن راشد في تصريحات لقناة دبي الرياضية، تزامناً مع إقامة سباق القفال: "شاهدت ثلاثة أو أربعة مباريات له، لاحظت أنه لديه ذكاء خارق، يأخذ الكرة في جهة، ثم يرسلها إلى اللاعب غير المراقب من نظرة عين، هو يعلم أين سيرسل الكرة، ودوماً لا يلعبها خلف اللاعب".

وواصل: " أعتقد أن محمد صلاح استفاد كثيراً من مدرسة ليفربول العريقة التي تعتبر من ضمن الأفضل في بريطانيا".

وأردف: "الإنسان هو الإنسان في أي مكان، إذ أنه على سبيل المثال الدكتور المصري مجدي يعقوب، لم يمكن من أن يصبح مساعد طبيب، وسافر إلى بريطانيا، وبات من أفضل أطباء عمليات القلب المفتوح، إذ أنه يجب تهيئة الظروف للنجاح"،

وحرص وزير المالية، على تهنئة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على فوز فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.