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اليوم.. الإعلان عن أفضل لاعب في الدوري الفرنسي

الأحد 13/مايو/2018 - 03:20 ص
اليوم.. الإعلان عن أفضل لاعب في الدوري الفرنسي
نيمار
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وكالات
 

يأتي ثلاثي فريق باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، والأوروجوياني إدينسون كافاني، والفرنسي كيليان مبابي،، بجانب لاعب مارسيليا، الفرنسي فلوران توفان، ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم، والتي ستقدمها نقابة لاعبي كرة القدم الفرنسية، اليوم الأحد.

 

وبالرغم من عدم مشاركته منذ 25 فبراير الماضي لإصابته بكسر في مشط القدم اليمنى، يعد نيمار أبرز المرشحين بالفوز بتلك الجائزة بفضل إحرازه 19 هدفاً، والمساهمة في 13 أخرى، وذلك فقط خلال 20 مباراة خاضها مع الفريق.

 

ويواجد أيضاً كافاني، الفائز بتلك الجائزة العام الماضي، بفضل كونه هداف مسابقة الدوري برصيد 27 هدفاً.

 

وسجل مبابي (19 عاماً)، الذي اشتراه الفريق الباريسي بمبلغ 180 مليون يورو، 13 هدفاً وساهم في 7 أخرى، وأيضاً أحرز فلوران توفان 22 هدفاً هذا الموسم، وصنع 10 أهداف حاسمة.

 

ومن ضمن الجوائز أيضاً، توجد جائزة أفضل مدرب في الموسم والمرشح لها مدرب باريس سان جيرمان، أوناي إيمري، الذي فاز مع الفريق بالأربعة بطولات المحلية في فرنسا، وهي الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس الدوري، وكأس السوبر.

 

وينافسه أيضاً مدرب مارسيليا الحالي، البرتغالي ليوناردو جارديم، والذي درب في السابق كلا من ديجون، وموناكو.

المزيد عن: نيمار مبابي كافاني باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي أفضل لاعب في الدوري الفرنسي
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