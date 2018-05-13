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نوال الزغبي تفتتح موسم الصيف بأضخم حفلات الزفاف في بيروت (صور)

الأحد 13/مايو/2018 - 03:16 ص
نوال الزغبي تفتتح موسم الصيف بأضخم حفلات الزفاف في بيروت (صور)
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يارا احمد
 

افتتحت النجمة الذهبية نوال الزغبي موسم حفلات الصيف، بإحيائها لأضخم حفلات الزفاف في لبنان، أمس الجمعة في بيروت.

وغنّت نوال لأكثر من ساعة، أجمل أغنياتها، ناثرة الفرح والطاقة الإيجابية في الصالة التي لم تهدأ تفاعلًا معها ومع أغنياتها، وسط فرحة الموجودين بالعروسين.

وكان دخول الزغبي إى الحفل مفاجئًا فافتتحت حفل الزفاف بأغنيتها (حبة كاراميل)، لتغني بعدها مجموعة من أجمل هيتاتها منها (بالقلب)، (قالوا)، (ما اندم عليك)، (عينيك كدابين)، (ألف ومية)، (الليالي)، (مين حبيبي أنا) وغيرها، كما غنّت الدبكة والفلكلور الشعبي وأشعلت القاعة رقصاً وتصفيقاً.

وتوجهت الزغبي إلى المطار لتستقل الطائرة إلى هولندا حيث تحيي حفلاً ساهرًا فيها، للجالية اللبنانية والعربية، ليل السبت 12مايو، يرافقها فيها الفنان ناجي الإسطا، لتعود بعدها إلى بيروت وتستعد لتصوير كليب أغنيتها الجديدة (قالوا) ولإحياء عدد من المهرجانات اللبنانية.

نوال الزغبي تفتتح موسم الصيف بأضخم حفلات الزفاف في بيروت (صور)
نوال الزغبي تفتتح موسم الصيف بأضخم حفلات الزفاف في بيروت (صور)
نوال الزغبي تفتتح موسم الصيف بأضخم حفلات الزفاف في بيروت (صور)
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