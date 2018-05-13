بعد تتويج "كهربا" بكأس خادم الحرمين.. 4 نجوم مصريون حصدوا ذهب البطولات بالسعودية

قاد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك والمعار إلى اتحاد جدة السعودي، فريقه إلى التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه.

ونجح كهربا في تحقيق اللقب الثاني له مع الاتحاد خلال موسمين، بعدما نجح في قيادة فريقه للفوز بلقب كأس ولي العهد الموسم الماضي.

وفي هذا التقرير يستعرض " الفجر الرياضي " اللاعبين المصريين الذين نجحوا في الفوز بالبطولات مع فريقهم في السعودية:-

1 – رضا سيكا:

لعب رضا سيكا في صفوف أهلي جدة، بعدما انتقل إليه في موسم 2001،حيث حصد معه 4 ألقاب في موسم واحد، ثم عاد إلى الدوري المصري من بوابة الزمالك.

2 – عماد متعب:

قاد عماد متعب فريق الاتحاد إلى التتويج بلقب الدوري السعودي في موسم 2008-2009، كما فاز أيضا مع فريقه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

3 – محمد عبد الشافي:

حصد "شيفو" لقب الدوري السعودي، مع أهلي جدة في موسم 2015-2016، بجانب كأس ولي العهد، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

4 – كهربا:

ساهم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب اتحاد جدة في قيادة فريقه لتحقيق لقبي كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس ولي العهد خلال موسمين لعبهم معارا من الزمالك.