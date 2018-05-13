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مساعد وزير النقل يكشف سر زيادة أسعار تذاكر المترو في هذا التوقيت

الأحد 13/مايو/2018 - 05:19 ص
مساعد وزير النقل يكشف سر زيادة أسعار تذاكر المترو في هذا التوقيت
الدكتور عمرو شعث
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نعيم يوسف
 
وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالا للدكتور عمرو شعث، مساعد وزير النقل، قائلا: "ليه زيادة أسعار المترو دلوقتي؟؟ لية قبل رمضان؟؟ لية مستنيتش لغاية الصيف؟؟".

من جانبه، رد "شعث"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON-E" الذي يقدمه "أديب"، أن هناك دراسات منذ شهر نوفمبر الماضي، أكدت ضرورة رفع أسعار التذاكر، وكانوا يعلمون كم ستزيد، وحددوا أول فبراير الماضي لتكون الزيادة، ولكنهم وجدوا أن عدد الطلبة المشتركين قليل، وبالتالي ستتحمل الأسر أعباء كبيرة، فقرروا تأجيله لإجازة نصف العام.

وأشار مساعد وزير النقل إلى أن فكرة المناطق كانت موجودة في مصر منذ فترة، ولكن انتهت بسبب الماكينات المتهالكة، موضحا أن قرار رفع الأسعار تأخر 15 سنة.
المزيد عن: مساعد وزير النقل مترو الأنفاق عمرو أديب سعر مترو الانفاق
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