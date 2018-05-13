شاهد.. رسالة من الطالبة مريم قبل وفاتها بأربعة أشهر تتوقع قتلها (فيديو)



وأشارت الطالبة المقتولة إلى أن الأطباء سمحوا لها بالخروج من المستشفى، رغم سوء حالتها الصحية، وعرضت الشهادات التي تثبت ذلك، ووصفت المجتمع البريطاني بالعنصرية ضدها.



وأوضحت أن الإسعاف تأخرت في الوصول إليها لإنقاذها، وكانت تعاني من متاعب في القلب، مؤكدة أنها لا تشعر بأمان وتتوقع أن تموت، مطالبة بالمساعدة، لأنها خائفة.





عرضت قناة dmc رسالة للطالبة مريم مصطفى، التي قُتلت في لندن، سجلتها قبل وفاتها بأربعة أشهر، أكدت فيها أن حياتها في خطر وطلبت المساعدة.