ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد.. رسالة من الطالبة مريم قبل وفاتها بأربعة أشهر تتوقع قتلها (فيديو)

الأحد 13/مايو/2018 - 04:56 ص
شاهد.. رسالة من الطالبة مريم قبل وفاتها بأربعة أشهر تتوقع قتلها (فيديو)
الطالبة مريم مصطفى
طباعة
نعيم يوسف
 
عرضت قناة dmc رسالة للطالبة مريم مصطفى، التي قُتلت في لندن، سجلتها قبل وفاتها بأربعة أشهر، أكدت فيها أن حياتها في خطر وطلبت المساعدة.

وأشارت الطالبة المقتولة إلى أن الأطباء سمحوا لها بالخروج من المستشفى، رغم سوء حالتها الصحية، وعرضت الشهادات التي تثبت ذلك، ووصفت المجتمع البريطاني بالعنصرية ضدها.

وأوضحت أن الإسعاف تأخرت في الوصول إليها لإنقاذها، وكانت تعاني من متاعب في القلب، مؤكدة أنها لا تشعر بأمان وتتوقع أن تموت، مطالبة بالمساعدة، لأنها خائفة.

المزيد عن: لندن رسالة بريطانيا الطالبة مريم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
أولمبيك خريبكة
-
x
18:00
-
الراسينغ البيضاوي
الكوكب المراكشي
-
x
18:00
-
شباب الريف الحسيمي
شباب أطلس خنيفرة
-
x
18:00
-
سريع وادي زم
الدوري البرتغالي الممتاز
ريو آفي
-
x
19:00
-
سبورتينج براجا
بنفيكا
-
x
19:00
-
موريرينسي
الدوري الإيطالي
كروتوني
-
x
15:00
-
لاتسيو
أتلانتا
-
x
18:00
-
ميلان
روما
-
x
20:45
-
يوفنتوس
سامبدوريا
-
x
20:45
-
نابولي
الدوري الإسباني
ليفانتي
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
16:00
-
برايتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
واتفورد
نيوكاسل يونايتد
-
x
16:00
-
تشيلسي
ساوثهامتون
-
x
16:00
-
مانشستر سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
وست بروميتش ألبيون
هيديرسفيلد تاون
-
x
16:00
-
آرسنال
سوانزي سيتي
-
x
16:00
-
ستوك سيتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/13/2018 5:30:02 AM