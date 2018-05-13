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آية سليم تبدأ "مليكة" مع مصطفى فهمي وتعلق: "الأسطوري" (صورة)

الأحد 13/مايو/2018 - 02:56 ص
آية سليم تبدأ مليكة مع مصطفى فهمي وتعلق: الأسطوري (صورة)
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محمد علي
 

بدأت الفنانة الشابة آية سليم، تصوير مشاهدها في مسلسل "مليكة" مع المخرج شريف إسماعيل، والمقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان 2018.

ونشرت آية، صورة لها من كواليس التصوير مع الفنان مصطفى فهمي، معلقة عليها "الأسطوري مصطفى فهمي تصوير مليكة رمضان 2018" وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

مسلسل "مليكة" من بطولة دينا الشربيني، مصطفى فهمي، محمد شاهين، رامز أمير، عمر السعيد، أحمد العوضي، صفاء الطوخي، ندى بسيوني، اسماعيل شرف، شيري مجدي، محمود متولي، محمد حمدي، لمياء كرم، آية سماحة، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، من إخراج شريف إسماعيل.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة آية سليم، كان مشاركتها في مسلسل "الكبريت الأحمر" من بطولة أحمد السعدني، داليا مصطفى، سيمون، حازم سمير، ريهام حجاج، عبدالعزيز مخيون، أشرف زكي، رباب ممتاز، نهى عادل، زكي فطين عبدالوهاب، أحمد السيد، سميرة مقرون، أحمد عبدالله محمود، تأليف وإخراج عصام الشماع.


آية سليم تبدأ "مليكة" مع مصطفى فهمي وتعلق: "الأسطوري" (صورة)
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