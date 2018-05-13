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القنوات الناقلة لمباراة روما ويوفنتوس اليوم الأحد 13-5-2018 بالدوري الإيطالي

الأحد 13/مايو/2018 - 02:41 ص
القنوات الناقلة لمباراة روما ويوفنتوس اليوم الأحد 13-5-2018 بالدوري الإيطالي
يوفنتوس وروما
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أحمد عصام
 

يواجه روما نظيره فريق يوفنتوس، اليوم الأحد 13-5-2018 على ملعب "الأوليمبيكو" في الساعة 8:45 مساءً، ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإيطالي.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 4 HD.

 

ويحتل نادي يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري برصيد 91 نقطة، بينما يحل نادي روما في المركز الثالث برصيد 73 نقطة.

 

ويكفي أبناء المدرب ماسميليانو أليجري، التعادل فقط من أجل التتويج ببطولة الدوري الإيطالي.

 

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