سيف زاهر والشامي يشاركان تلا في حفل الصعود للقسم الثاني (صور وفيديو)

شهد احتفال مركز شباب تلا، بالفريق الأول لكرة القدم بعد الصعود إلى دوري القسم الثاني، والحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في النسخة الخامسة من بطولة دوري مراكز الشباب، حضور أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري سيف زاهر ومحمد أبو الوفا، ومحمود الشامي رئيس رابطة المحترفين.

كما حضر كل من سوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية، ومجدي المتناوي العضو السابق للجبلاية، وعادل محفوظ رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، وعاصم مرشد رئيس نادي كوم حماده، وعضو اللجنة الرياضية بمجلس النواب، وأحمد أبو طالب رئيس مجلس إدارة منطقة المنوفية، ووحيد عبد ربه رئيس مجلس مدينة تلا.

وأشاد سيف زاهر بالانجاز الكبير الذي حققه فريق مركز شباب تلا بالوصول إلى القسم الثاني، متمنيا لهم التوفيق في السنوات المقبلة والتأهل للدوري الممتاز.

وأضاف أحمد أبو طالب رئيس المنطقة، أنه يناشد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بسرعة دعم مركز شباب تلا، الممثل الوحيد لمراكز الشباب على مستوى الثلاث مجموعات بالقسم الثاني.

وقام خميس دويدار بإهداء درع نقابة المهن الرياضية إلى الأحمدي عبد الغفار رئيس مركز شباب تلا، ودرع لعماد سرور المدير الفني لتلا تقديرا لجهوده في التأهل للقسم الثاني.

وشهد الاحتفال تكريم لاعبي تلا والأجهزة الفنية بحصولهم على شهادات تقدير، بجانب صرف مستحقات اللاعبين والجهاز الفني عن الموسم المنقضي.

كما تواجد في الحفل رمزي جلال، وكيل مديرية الشباب والرياضة، ووائل التراس رئيس منطقة الغربية، وأعضاء مجلس إدارة منطقة المنوفية، وعدد من مجالس إدارات أندية المنوفية، ومجلس إدارة مركز شباب تلا، والإعلاميين محمد باهي وإيهاب الكومي.







