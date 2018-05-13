محافظ البحيرة: بدء أعمال إنشاء أول مستشفى عسكري لخدمة المواطنين (فيديو)

أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أنه تم الانتهاء من كافة التراخيص اللازمة لإنشاء أول مستشفي عسكري لخدمة المدنيين وأبناء القوات المسلحة، على مساحة 9 أفدنة بمنطقة الإنشاء والتعمير بعد كوبري إفلاقة بدمنهور.



وأضافت أن هذا المشروع يعد إضافة جديدة للمنظومة الطبية على أرض المحافظة، وبالفعل تم إلقاء الخرسانات والخوازيق اللازمة منذ شهر، ومتوقع تسليمها خلال عام ونصف على الأكثر.



كما أكدت محافظ البحيرة، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير مستشفى علاج أمراض الكبد والجهاز الهضمي بدنشال، لتقديم خدمة طبية متميزة لمواطني محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح والغربية وكفر الشيخ، من خلال عيادات علاج الجهاز الهضمي، وفيروس سي، والرمد والجلدية، والأنف والأذن، والمخ والأعصاب، والأمراض الوراثية، والأطفال والمسالك البولية.



ونوهت إلى تطوير مستشفى دمنهور وزيادة سعتها الاستيعابية وخاصة في مجال الجراحات الدقيقة والعمليات الجراحية التخصصية المختلفة، ويتكون المبنى من بدروم ودور أرضى وعدد 7 أدوار علوية بمسطح 1200 متر مربع منهم دورين للعمليات و10 غرف عمليات جراحية مزودة بأحدث النظم التكنولوجية الجراحية.