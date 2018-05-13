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ديانا هشام تواصل "بالحجم العائلي" مع يحيى الفخراني وتعلق: "أعظم أب" (صور)

الأحد 13/مايو/2018 - 02:41 ص
ديانا هشام تواصل بالحجم العائلي مع يحيى الفخراني وتعلق: أعظم أب (صور)
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محمد علي
 

تواصل الفنانة الشابة ديانا هشام، تصوير مشاهدها في مسلسل "بالحجم العائلي" مع الفنان يحيى الفخراني، والمقرر خوضه سباق دراما رمضان 2018 على شاشة "DMC".

ونشرت ديانا، صورًا من كواليس التصوير تجمعها بالفنان الكبير يحيى الفخراني، معلقة عليها "ربنا يخليك ليا يا أعظم وأجمل أب في الدنيا بحبك" وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

مسلسل "بالحجم العائلي" بطولة يحيى الفخراني، ميرفت أمين، يسرا اللوزي، ندى موسى، كارولين خليل، شيماء سيف، أحمد مجدي، محمد مهران، ركين سعد، ليلى عز العرب، ديانا هشام، رمزي لينر، سمر مرسي، سامي مغاوري، لطيفة فهمي، تأليف محمد رجاء، إنتاج سكوير ميديا للإنتاج الفني والإعلامي، إخراج هالة خليل.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ديانا هشام، مسلسل "أبو العروسة" من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، محمد عادل، أماني كمال، صفاء الطوخي، رانيا فريد شوقي، محمود حجازي، ولاء الشريف، كارولين عزمي، أحمد صيام، تامر فرج، خالد كمال، ديانا هشام، محمد السعدني، أحمد عبدالله محمود، كوكي، زينب سلامة، منى جلال، ميما الشامي، ومن تأليف هاني كمال، إخراج كمال منصور.


ديانا هشام تواصل "بالحجم العائلي" مع يحيى الفخراني وتعلق: "أعظم أب" (صور)
ديانا هشام تواصل "بالحجم العائلي" مع يحيى الفخراني وتعلق: "أعظم أب" (صور)
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