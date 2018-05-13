العشري: الأولوية لتدريب الأهلي في المستقبل ثم الزمالك والإسماعيلي

كشف طارق العشري المدير الفني السابق لوادي دجلة، عن إنتمائه لنادي الأهلي، متمنيًا قيادة المارد الأحمر في المستقبل.

وبسؤاله عن ترتيب الأندية الذي يرغب في قيادتها في المستقبل وفقًا للأولوية قال "العشري" في تصريحات لبرنامج "الحريف": " الأولوية لتدريب الأهلي ثم الزمالك وأخيرًا الإسماعيلي حال تلقي عروض تدريبية من تلك الأندية".

وكان طارق العشري رحل عن تدريب وادي دجلة في نهاية الموسم المنقضي بعدما نجح في الإبقاء على الفريق الدجلاوي في الدوري المصري الممتاز.