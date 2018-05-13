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حالة الطقس اليوم الاحد 13/5/2018 في المغرب

الأحد 13/مايو/2018 - 02:19 ص
حالة الطقس اليوم الاحد 13/5/2018 في المغرب
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يتابع الكثير من الأشخاص، حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاحد  13/5/2018 في المغرب؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاحد  13/5/2018 على المغرب:

آسفي  18°
أڭادير  16°
الجديدة  15°
الدار البيضاء  16°
الرباط  15°
القنيطرة  16°
برشيد  15°
بركان  14°
بني ملال  15°
تازة  14°
تطوان  16°
تمارة  15°
خريبكة  11°
سلا  15°
طنجة  15°
فاس  14°
كلميم  14°
مراكش  16°
مكناس  14°
وجدة  13°

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