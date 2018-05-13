القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون اليوم الأحد 13-5-2018 بالدوري الإنجليزي
الأحد 13/مايو/2018 - 02:09 ص
أحمد عصام
يستقبل ليفربول، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، منافسه فريق برايتون، اليوم الأحد 13-5-2018 على ملعب "الانفيلد" في الساعة 4 مساءً، ضمن منافسات الجولة ال38 من بطولة الدوري الإنجليزي.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا
اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.
ويحتل نادي ليفربول المركز الرابع برصيد 72 نقطة، بينما يحل
نادي برايتون في المركز الرابع عشر برصيد 40 نقطة.