بعد 12 عام.. "رسايل" يجمع راند البحيري بـ أحمد حاتم للمرة الثانية (صورة)





مشاركتهم سويًا في بدايتهم منذ 12 سنة في فيلم "أوقات فراغ" والذي حقق نجاحًا كبيرًا في ذلك الوقت.



مسلسل "رسايل" بطولة مي عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، راندا البحيري، أحمد سعيد عبد الغني، مها أحمد، سميرة مقرون، رزان مغربي، أحمد خليل، هشام إسماعيل، محسن منصور، دنيا المصري، سليمان عيد، جلال الزكي، حسام فارس، هاجر الشرنوبي، تأليف محمد سليمان عبد الملك، إنتاج شركة سينرجي لمالكها المنتج تامر مرسي، إخراج إبراهيم فخر.



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة راندا البحيري، مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي" من بطولة سوسن بدر، أحمد عبدالعزيز، حسن حسني، إيهاب فهمي، مريهان حسين، مصطفى أبو سريع، عزت أبو عوف، فريدة سيف النصر، جمال عبدالناصر، لطفي لبيب، تأليف هاني سرحان، إنتاج فنون مصر، إخراج تامر حمزة.

تواصل الفنانة راندا البحيري، تصوير مشاهدها في مسلسل "رسايل" مع المخرج إبراهيم فخر، والمقرر أن تخوض به سباق دراما رمضان 2018.ونشرت راندا، صورة مع الفنان أحمد حاتم من الطائرة بمطار القاهرة الدولي، معلقة عليها "حازم ومنة هيرجعوا تاني.. ثنائي أوقات فراغ جمعهم الأستاذ إبراهيم فخر ومسلسل رسايل في رمضان ٢٠١٨ ان شاء الله في شخصيتين مختلفتين الحمدلله" وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي تجتمع الفنانة راندا البحيري بالفنان أحمد حاتم بعد