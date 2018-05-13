والد الطالبة مريم "ضحية لندن" يكشف هوية المعتدين عليها



وأوضح "مصطفى"، في لقاء مع قناة dmc الفضائية، أن اثنين من هذه المجموعة سبق واعتديتا عليها، حيث كانت شقيقتها الصغرى ملك، تلهو في إحدى الحدائق وتعرضن لها، وعندما تصدت لهن "مريم" اعتدين عليها بالضرب وكسرن قدمها.

كشف حاتم مصطفى، والد الطالبة مريم، التى قتلت فى بريطانيا، أن الفتيات اللاتي اعتدين على ابنته من أصول جامايكية، ويعيشن في لندن ويحملن الجنسية البريطانية، ومعروف عنهن أنهن يملن للعنف.