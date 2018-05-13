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تعرف على عدد مشاهدات "أنا ابن أبويا" من مسلسل "رحيم" بصوت مدحت صالح (فيديو)

الأحد 13/مايو/2018 - 01:59 ص
تعرف على عدد مشاهدات أنا ابن أبويا من مسلسل رحيم بصوت مدحت صالح (فيديو)
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الفجر الفني
 

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "رحيم" بطولة الفنان ياسر جلال أغنية "أنا ابن أبويا" غناء النجم الكبير مدحت صالح.


وحازت الأغنية على عدد مشاهدات مرتقع منذ طرحها للمشاهدة والاستماع أول أمس 10 مايو، واستطاعت أن تجد لها مكانًا وسط قائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب بأكثر من 223,766  مشاهدة. 


مسلسل "رحيم" يخوض من خلاله ياسر جلال ثانى بطولاته فى عالم الدراما التليفزيونية، للعرض خلال سباق رمضان المقبل، من بطولة اللبنانية نور ومحمد رياض وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز والراقصة دينا وإيهاب فهمى وصبرى فواز وحسن حسنى وسامى مغاورى وكارولين عزمى ومنى فاروق وتونى ماهر وكريم سرور، وإسلام شوقى وياسمين غيث، تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.


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