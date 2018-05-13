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موعد مباراة ليفربول وبرايتون اليوم الأحد 13-5-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الأحد 13/مايو/2018 - 02:05 ص
موعد مباراة ليفربول وبرايتون اليوم الأحد 13-5-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
محمد صلاح
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أحمد عصام
 

يستضيف نادي ليفربول، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، منافسه فريق برايتون، اليوم الأحد 13-5-2018 على ملعب "الانفيلد" في الساعة 4 مساءً، ضمن منافسات الجولة ال38 من بطولة الدوري الإنجليزي.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.

 

ويحتل نادي ليفربول المركز الرابع برصيد 72 نقطة، بينما يحل نادي برايتون في المركز الرابع عشر برصيد 40 نقطة.

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