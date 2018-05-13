مروة ناجي تحيي حفل نادي إينرويل الزمالك وروتاري بالم هيلز (صور)





أحيت الفنانة "مروة ناجي" حفل نادي إينرويل الزمالك وروتاري بالم هيلز، علي المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.





ويأتي الحفل بمناسبة احتفالية الوفاء والعطاء للتكريم والتقدير لأسطورة المسرح المصري الحديث الفنان "سمير خفاجي"، بحضور كوكبة من الفنانين.





وقدمت "مروة خلال الحفل عددًا من الأغاني الطربية التي تفاعل معها الحضور، ومنها "يا بنات إسكندرية"، "مسا النور والهنا"، "التوبة"، "لولا الملامة"، "مالي"، "3 دقات"، "قلبي دليلي"، "حلوة يا بلدي"، "مبيسألش عليا أبدًا"، "قال جاني بعد يومين"، "شغلوني"، "إن راح منك يا عين"، "أنت عمري"، "سهر الليالي"، "حلوة بلادي".





وارتدت "مروة" في الحفل "Jump suit" بلون أزرق ملكي من بيت أزياء "هبة إدريس" للأزياء الراقية.





جديد بالذكر أن "مروة ناجي" قد أحيت منذ يومين حفل ذكرى رحيل النجمة الجزائرية الكبيرة "وردة"، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور "مجدي صابر".







