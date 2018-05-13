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الشاطر: رئيس سموحة يوافق على مواجهة الزمالك بحكام مصريين

الأحد 13/مايو/2018 - 01:35 ص
الشاطر: رئيس سموحة يوافق على مواجهة الزمالك بحكام مصريين
الزمالك وسموحة
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الفجر الرياضي
 

أكد الإعلامي إسلام الشاطر، أن مصدر مقرب من رئيس نادى سموحة المهندس محمد فرج عامر، أكد أنه سيعدل عن قرار انسحابه من نهائي كأس مصر، وسيخوض المباراة النهائية أمام الزمالك.

 

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" في فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء السبت، أن رئيس نادي سموحة المهندس محمد فرج عامر سيصدر بياناً يعدل فيه عن قرارالانسحاب وخوضه مباراة نهائي كأس مصر بحكام مصريين بلا أزمات.

 

وتابع نجم الأهلي السابق: "عامر قرر التراجع عن قرار الانسحاب حرصاً على ختام الموسم الكروي بشكل مشرف بلا أي أزمات وحرصاً على مصلحة مصر والجماهير".

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