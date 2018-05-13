ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طارق العشري: كوبر سيرحل عن منتخب مصر عقب المونديال

الأحد 13/مايو/2018 - 01:33 ص
طارق العشري: كوبر سيرحل عن منتخب مصر عقب المونديال
هيكتور كوبر
طباعة
علاء خليف
 

توقع طارق العشري المدير الفني السابق لوادي دجلة، عدم تجديد هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري تعاقده مع إتحاد الكرة عقب بطولة كأس العالم القادمة "روسيا 2018".

 

وقال " العشري" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " معجب للغاية بطريقة هيكتور كوبر مع منتخب مصر ودائمًا تعجبني الواقعية في الأداء".

 

واختتم تصريحاته: " أتوقع عدم تجديد هيكتور كوبر تعاقده مع منتخب مصر، خاصة وأنه اسم كبير في عالم التدريب، وقيادته للمنتخب المصري مجرد مرحلة وستنتهي، وأتوقع وصول العديد من العروض التدريبية له عقب نهائيات كأس العالم المقبلة".

 

المزيد عن: هيكتور كوبر منتخب مصر طارق العشري رياضة الرحلة الاخبار الرياضية الأهلي أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
أولمبيك خريبكة
-
x
18:00
-
الراسينغ البيضاوي
الكوكب المراكشي
-
x
18:00
-
شباب الريف الحسيمي
شباب أطلس خنيفرة
-
x
18:00
-
سريع وادي زم
الدوري البرتغالي الممتاز
ريو آفي
-
x
19:00
-
سبورتينج براجا
بنفيكا
-
x
19:00
-
موريرينسي
الدوري الإيطالي
كروتوني
-
x
15:00
-
لاتسيو
أتلانتا
-
x
18:00
-
ميلان
روما
-
x
20:45
-
يوفنتوس
سامبدوريا
-
x
20:45
-
نابولي
الدوري الإسباني
ليفانتي
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
16:00
-
برايتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
واتفورد
نيوكاسل يونايتد
-
x
16:00
-
تشيلسي
ساوثهامتون
-
x
16:00
-
مانشستر سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
وست بروميتش ألبيون
هيديرسفيلد تاون
-
x
16:00
-
آرسنال
سوانزي سيتي
-
x
16:00
-
ستوك سيتي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/13/2018 2:30:03 AM