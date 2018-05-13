طارق العشري: كوبر سيرحل عن منتخب مصر عقب المونديال

توقع طارق العشري المدير الفني السابق لوادي دجلة، عدم تجديد هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري تعاقده مع إتحاد الكرة عقب بطولة كأس العالم القادمة "روسيا 2018".

وقال " العشري" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " معجب للغاية بطريقة هيكتور كوبر مع منتخب مصر ودائمًا تعجبني الواقعية في الأداء".

واختتم تصريحاته: " أتوقع عدم تجديد هيكتور كوبر تعاقده مع منتخب مصر، خاصة وأنه اسم كبير في عالم التدريب، وقيادته للمنتخب المصري مجرد مرحلة وستنتهي، وأتوقع وصول العديد من العروض التدريبية له عقب نهائيات كأس العالم المقبلة".