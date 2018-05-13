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عمر العربي يتوج بفضية منافسات حصان القفز ببطولة إفريقيا للجمباز

الأحد 13/مايو/2018 - 01:31 ص
عمر العربي يتوج بفضية منافسات حصان القفز ببطولة إفريقيا للجمباز
عمر العربي
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مها الصباحي
 

توج عمر العربي لاعب منتخب مصر بالميدالية الفضية، في منافسات جهاز حصان القفز فى بطولة إفريقيا للجمباز والمقامة فى دولة ناميبيا خلال الفترة من 9 وحتى 12 مايو الجاري.

 

كما توج أيضا اللاعب أحمد أشرف بالميدالية البرونزية في ذات البطولة.

 

وتعد البطولة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين 2018، ويشارك فيها 11 دولة أفريقية هى مصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا وأنجولا وإثيوبيا وجنوب أفريقيا والسنغال ونيجيريا، بالإضافة إلى ناميبيا الدولة المضيفة.

 

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