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فرح سالم تتوج بفضية منافسات عارضة التوازن ببطولة إفريقيا للجمباز

الأحد 13/مايو/2018 - 01:22 ص
فرح سالم تتوج بفضية منافسات عارضة التوازن ببطولة إفريقيا للجمباز
صورة أرشيفية
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مها الصباحي
 

توجت فرح سالم لاعبة منتخب مصر بالميدالية الفضية في منافسات جهاز عارضة التوازن ببطولة إفريقيا للجمباز الفنى والمقامة حاليا فى دولة ناميبيا، خلال الفترة من 9 إلى 12 مايو الجاري.

 

كما توجت زميلتها اللاعبة هنا قاسم بالميدالية البرونزية بذات المسابقة.

 

يذكر أن البطولة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين 2018، ويشارك فيها 11 دولة إفريقية هى مصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا وأنجولا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا والسنغال ونيجيريا، بالإضافة إلى ناميبيا الدولة المضيفة.

 

 

 

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