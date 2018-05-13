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وزير النقل يعلن عن مفاجآت بعد رفع أسعار تذاكر المترو

الأحد 13/مايو/2018 - 02:10 ص
وزير النقل يعلن عن مفاجآت بعد رفع أسعار تذاكر المترو
الدكتور هشام عرفات وزير النقل
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن "الناس هتحس بفرق كبير في الخط الأول لمترو الأنفاق بعد 4 سنين"، لافتا إلى أنه يتم التعاقد مع عدة جهات منها وزارة الاستثمار لتطويره.

وأضاف "عرفات" في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "cbc" الفضائية، وتقدمه لميس الحديدي، السبت، أنه سيتم تطويره، وتحديث أنظمته، لافتا إلى أن السبب في التأخير هو العمل في تطويره أثناء تشغيله بدلا من توقفه.

وتابع أن الناس ستشعر بتحسن أيضا نهاية هذا العام بسبب مشروع "المرج المرج الجديدة"، وهو خط مفرد ينتج عنه تقاطر كل 10 دقائق، ما ينتج عنه تزاحم وتكدس عند وصول القطار إلى محطة المرج القديمة، وسيتم تطويره ليتم تسريع وقت التقاطر.
المزيد عن: وزير النقل هشام عرفات مترو الأنفاق لميس الحديدي
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