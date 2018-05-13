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طارق العشري: راهنت باسمي وسمعتي على بقاء دجلة في الدوري الممتاز

الأحد 13/مايو/2018 - 01:15 ص
طارق العشري: راهنت باسمي وسمعتي على بقاء دجلة في الدوري الممتاز
طارق العشري
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علاء خليف
 

تحدث طارق العشري المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة، عن تجربته مع الفريق الدجلاوي في الموسم المنقضي.

 

وقال "العشري" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " ترددت في قبول مهمة القيادة الفنية لوادي دجلة في البداية خاصة وأن طموحاتي دائمًا حصد البطولات أو التواجد ضمن دائرة المنافسة".

 

وأضاف: " وافقت على قيادة فريق وادي دجلة لخوض تحد جديد وتوقعت طفرة في الفريق".

 

وتابع: "تجربتي مع وادي دجلة كانت "قاسية" بالنسبة لي".

 

وواصل: " راهنت باسمي وسمعتي التدريبية على بقاء وادي دجلة في الدوري الممتاز رغم صعوبة ذلك".

 

وأردف: " حققنا بداية جيدة مع وادي دجلة ولكن تم استدراجنا لمنطقة الهبوط وتعرضنا لضغوط كبيرة مما دفعني لطلب تنظيم معسكرات للاعبين في العين السخنة للحفاظ على تركيزنا وتحقيق الهدف المنشود".

 

وقال: " أشكر مجلس الإدارة على دعمه للجهاز الفني والفريق خلال فترة تواجدي مع وادي دجلة".

 

وأتم حديثه قائلًا: " الحمد لله حققت الهدف الذي قاتلت من أجله وأستمر وادي دجلة في الدوري الممتاز، وكنت لن أسامح نفسي في حالة هبوط الفريق لدوري القسم الثاني".

 

المزيد عن: وادي دجلة طارق العشري رياضة الدوري الممتاز الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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