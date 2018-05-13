طارق العشري: راهنت باسمي وسمعتي على بقاء دجلة في الدوري الممتاز

تحدث طارق العشري المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة، عن تجربته مع الفريق الدجلاوي في الموسم المنقضي.

وقال "العشري" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " ترددت في قبول مهمة القيادة الفنية لوادي دجلة في البداية خاصة وأن طموحاتي دائمًا حصد البطولات أو التواجد ضمن دائرة المنافسة".

وأضاف: " وافقت على قيادة فريق وادي دجلة لخوض تحد جديد وتوقعت طفرة في الفريق".

وتابع: "تجربتي مع وادي دجلة كانت "قاسية" بالنسبة لي".

وواصل: " راهنت باسمي وسمعتي التدريبية على بقاء وادي دجلة في الدوري الممتاز رغم صعوبة ذلك".

وأردف: " حققنا بداية جيدة مع وادي دجلة ولكن تم استدراجنا لمنطقة الهبوط وتعرضنا لضغوط كبيرة مما دفعني لطلب تنظيم معسكرات للاعبين في العين السخنة للحفاظ على تركيزنا وتحقيق الهدف المنشود".

وقال: " أشكر مجلس الإدارة على دعمه للجهاز الفني والفريق خلال فترة تواجدي مع وادي دجلة".

وأتم حديثه قائلًا: " الحمد لله حققت الهدف الذي قاتلت من أجله وأستمر وادي دجلة في الدوري الممتاز، وكنت لن أسامح نفسي في حالة هبوط الفريق لدوري القسم الثاني".