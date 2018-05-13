فجر السعيد لدموع بعد فوزها بلقب "the voice": "مبروك لبلاد الرافدين"
الأحد 13/مايو/2018 - 01:13 ص
شيماء عطية
هنأت الكاتبة الكويتية المشتركة العراقية دموع بعد فوزها بالموسم الرابع من برنامج اكتشاف المواهب the voice.
وغردت "فجر" عبر "تويتر": "مبروك لبلاد الرافدين صارلهم سنين ما ذاقوا دموع الفرح وأخيرًا فرّحتهم أحلام ونزلت دموع الفرح من أعين العراقيين في كل بقاع العالم".
وأضافت: "شكرًا أحلام وشكرًا دموع فرحتوا شعب عانى الكثير وهو بأمس الحاجة لأي دموع فرح تجمعهم على الخير".
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