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فجر السعيد لدموع بعد فوزها بلقب "the voice": "مبروك لبلاد الرافدين"

الأحد 13/مايو/2018 - 01:13 ص
فجر السعيد لدموع بعد فوزها بلقب the voice: مبروك لبلاد الرافدين
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شيماء عطية
 

هنأت الكاتبة الكويتية المشتركة العراقية دموع بعد فوزها بالموسم الرابع من برنامج اكتشاف المواهب the voice.


وغردت "فجر" عبر "تويتر": "‏‏‏مبروك لبلاد الرافدين صارلهم سنين ما ذاقوا ⁧‫دموع‬⁩ الفرح وأخيرًا فرّحتهم ⁧‫أحلام‬⁩ ونزلت ⁧‫دموع‬⁩ الفرح من أعين العراقيين في كل بقاع العالم".


وأضافت: "شكرًا ⁧‫أحلام‬⁩ وشكرًا ⁧‫دموع‬⁩ فرحتوا شعب عانى الكثير وهو بأمس الحاجة لأي ⁧‫دموع‬⁩ فرح تجمعهم على الخير".



فجر السعيد لدموع بعد فوزها بلقب "the voice": "مبروك لبلاد الرافدين"
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