فجر السعيد لدموع بعد فوزها بلقب "the voice": "مبروك لبلاد الرافدين"

هنأت الكاتبة الكويتية المشتركة العراقية دموع بعد فوزها بالموسم الرابع من برنامج اكتشاف المواهب the voice.





وغردت "فجر" عبر "تويتر": "‏‏‏مبروك لبلاد الرافدين صارلهم سنين ما ذاقوا ⁧‫دموع‬⁩ الفرح وأخيرًا فرّحتهم ⁧‫أحلام‬⁩ ونزلت ⁧‫دموع‬⁩ الفرح من أعين العراقيين في كل بقاع العالم".





وأضافت: "شكرًا ⁧‫أحلام‬⁩ وشكرًا ⁧‫دموع‬⁩ فرحتوا شعب عانى الكثير وهو بأمس الحاجة لأي ⁧‫دموع‬⁩ فرح تجمعهم على الخير".







