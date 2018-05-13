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نقيب الفلاحين: محصول البصل تأكله المواشي ولا يتم تصديره

الأحد 13/مايو/2018 - 01:13 ص
نقيب الفلاحين: محصول البصل تأكله المواشي ولا يتم تصديره
حسين أبوصدام
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نعيم يوسف
 
قال حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن هناك غيابًا تامًا لدور وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية في موضوع التصدير، وأصبحت الجمعيات مكانًا لتخزين الأسمدة لا غير، ولا توجد إرشادات زراعية.

وأشار "أبوصدام" في مداخلة هاتفية مع قناة LTC الفضائية، إلى أنه لا يوجد تصدير إلا بعض المحاصيل القليلة مثل الطماطم، مناشدًا المسؤولين بوضع سياسة زراعية، لافتًا إلى أن محصول البصل تأكله المواشي ولا يتم تصديره.

من جانبه، رد عبدالحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، قائلًا إننا نصدر 3 ملايين و800 ألف طن، ومنها البصل الذي نصدر منه 700 ألف طن.
المزيد عن: نقيب الفلاحين محصول الزراعة التأكل
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