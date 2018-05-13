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إيناس عز الدين تشارك أحمد حلمي في مسلسله الإذاعي "لمس أكتاف" (صورة)

الأحد 13/مايو/2018 - 12:58 ص
إيناس عز الدين تشارك أحمد حلمي في مسلسله الإذاعي لمس أكتاف (صورة)
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يارا احمد
 

انتهت الفنانة إيناس عز الدين، من تسجيل ١٥حلقة من المسلسل الإذاعي "لمس أكتاف"، المنتظر إذاعته على شبكة راديو النيل، التي تضم 4 محطات هي "نغم FM"، "ميجا FM"، "شعبي FM"، "راديو هيتس".

وأكدت إيناس، إنها قامت بتصوير على مدار يومين بإحدى الاستديوهات في المعادي معربة عن سعادتها بتجسيد دور "نوسة" وأنها شخصية مختلفة وتلعبها للمرة الأولى.

تدور فكرة المسلسل الإذاعي حول المهندس المعماري الطموح "صلاح"، الذي يُسرق مشروعه الذي عرضه على إدارة الشركة، من قِبل زميله في العمل "يحيى"، الذي قدمه بدلًا منه، وتبدأ الصراعات بينهما، ويحاول "صلاح" الدفاع عن حقه في المشروع بعدما قرر رئيس مجلس إدارة الشركة تنفيذه، ليحصل على الترقية


إيناس عز الدين تشارك أحمد حلمي في مسلسله الإذاعي "لمس أكتاف" (صورة)
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